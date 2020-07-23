Женская сборная России по биатлону проведет предсезонный сбор в Сочи. Как сообщил старший тренер команды Михаил Шашилов, команда будет тренироваться в том же составе, что и на сборе в Ижевске.

«В Сочи останутся те же семь человек. К ним, возможно, присоединится Куклина», – сказал Шашилов, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, в первом тренировочном сборе принимали участие Светлана Миронова, Валерия Васнецова, Тамара Воронина, Виктория Сливко, Анастасия Шевченко, Екатерина Глазырина и Ирина Казакевич.

Екатерина Юрлова-Перхт, Кристина Резцова и Евгения Павлова продолжат работать самостоятельно. Ранее отец Юрловой сообщил, что спортсменка тренируется в Кавголово и не участвует в сборах, чтобы не нарушать привычный режим подготовки.