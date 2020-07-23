Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян отреагировал на слова американца Алджамейна Стерлинга. Тот назвал россиянина «бумажным чемпионом», поскольку он, на его взгляд, никогда не встречался с действительно сильными соперниками.

«Продолжай выпрашивать», — написал Ян у себя в «Твиттере» и добавил, что его вообще не интересует, кто будет следующим соперником Стерлинга.

Напомним, Ян завоевал титул в легчайшем весе, одержав победу над бразильцем Жозе Альдо. Бой состоялся в ночь с 11 на 12 июля мск в рамках турнира UFC 251 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. На счету россиянина 15 побед и одно поражение в 16 поединках.