Пресс-служба РПЛ сообщила, что на общем собрании клубы приняли решение не расширять число участников чемпионата России в следующем сезоне. Это означает, что элитный дивизион официально покидают «Крылья Советов» и «Оренбург». Из ФНЛ класс сильнейших пополняют «Ротор» и «Химки».

По словам руководителя лиги Сергея Прядкина, вопрос расширения лиги поднимался — члены собрания выразили поддержку выбывающим клубам, но из-за сложнейшего календаря в предстоящем сезоне большинство эту инициативу не поддержало.

«Конечно, очень жаль клубы, которые покидают лигу. Жаль терять «Крылья», у которых богатая история, большая аудитория и прекрасная инфраструктура. Жаль и «Оренбург», который попал в очень сложную ситуацию», — приводит слова Прядкина телеграм-канал лиги.

Прядкин надеется, что эти клубы в следующем сезоне вернуться в РПЛ,