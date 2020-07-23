Женский «Зенит» собрался в Удельном парке для возобновления второго этапа тренировок. Команда продолжает подготовку к чемпионату России.

Сообщается, что команда в полном составе регулярно сдаёт тесты на наличие коронавирусной инфекции.

Ранее девушки «Зенита» вернулись к тренировкам 22 июня, занимаясь первый месяц в полном составе в «Газпром»-Академии.

Как отмечает главный тренер женского «Зенита» Ольга Порядина, первый этап подготовки сложился продуктивно. Самое главное — обошлось без травм.

Регулярное тестирование на наличие коронавирусной инфекции подтверждает отрицательные результаты все игроков и персонала на наличие коронавируса.