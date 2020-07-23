Португальский хавбек «Локомотива» Жоау Мариу попрощался с московской командой в социальных сетях — он покидает железнодорожный клуб, за который выступал на правах аренды.

Мариу поблагодарил «Локомотив» — всех, от президента до тренерского штаба, партнеров и болельщиков, заявив, что чувствовал себя как дома в этом сезоне.

«Было приятно носить вашу футболку и бороться за ваши цвета. Я ухожу с очень позитивным чувством от этих моментов, которые мы разделили вместе. Всего наилучшего!» — написал португалец в инстаграме.

Напомним, права на футболиста принадлежат миланскому «Интеру». В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Мариу сыграл 18 матчей, забил гол и сделал пять результативных передач.