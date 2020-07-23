Генеральный директор «Зенита» ответил на нападки со стороны болельщиков, которые считают, что петербургский клуб имеет помощь со стороны судей.

По словам Медведева, российские судьи только привыкают к VAR, где есть строгие правила, когда VAR применяется, а когда – нет.

«Зенит» с судьями не работал, не работает и работать не собирается», — приводит слова Медведева издание Metaratings.

Медведев отметил, что глава судейского комитета РФС Кашшаи готовит реформу всего судейства в России. Руководитель «Зенита» попросил, чтобы коллеги из КХЛ поделились опытом, пояснив, что в хоккее ситуация с судейством была не многим лучше, когда КХЛ только образовывался.