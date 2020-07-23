Бывший защитник «Зенита» Дмитрий Кулагин не продлил соглашение с «Локомотивом-Кубань». Стороны приняли решение прекратить сотрудничество.

Кулагин перебрался в Краснодар в октябре 2017 года. Уже в 2018 году второй номер заключил с краснодарским клубом соглашение по схеме 2+2. По окончании сезона-2019/20 первая часть контракт подошла к концу, поэтому стороны воспользовались опцией по выходу из соглашения.

Играя за «Локомотив-Кубань», Кулагин выиграл Кубок России, становился финалистом Еврокубка и признавался лучшим защищающимся игроком Единой лиги ВТБ.