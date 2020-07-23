В Москве состоялось заседание общего собрания Футбольной национальной лиги, где был утвержден состав участников лиги и определилась дата старта нового сезона.

Как сообщает официальный сайт ФНЛ,членами ФНЛ стали победители своих групп ПФЛ в сезоне-2019/20 — «Акрон» из Тольятти, брянское «Динамо», столичный «Велес», астраханский «Волгарь» и омский «Иртыш». Помимо них состав ФНЛ пополнили выбившие из РПЛ «Крылья Советов» и «Оренбург». Кроме того, во внимание были приняты заявления о включение в состав ФНЛ клубов «Олимп-Долгопрудный», «Алания» и «КАМАЗ». В случае принятия решения на исполкоме РФС положительного решение и с момента предоставления в лигу полного пакета нужных документов, заявление соответствующего клуба будет удовлетворено.

Сезон ФНЛ-2020/21 должен стартовать 1 августа и завершиться 15 мая 2021 года. Первые две команды выйдут в РПЛ напрямую, 3-я и 4-я команды ФНЛ сыграют переходные матчи с 13-й и 14-й командами РПЛ.