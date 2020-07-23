Новый наставник киевского «Динамо» Мирча Луческу оценил свое назначение на пост главного тренера украинского клуба.

Луческу объяснил, что, во-первых, соскучился по Украине — хотел вернуться в эту страну, где у него было успешные результаты. Луческу отметил, что благодарен судьбе за то, что пришел в клуб с большими традициями и талантливыми футболистами.

Я верю в то, что моей работой здесь будут удовлетворены, так же как и теми результатами, которых я достигну во главе «Динамо». Я благодарен за оказанное мне доверие президенту клуба, а также болельщикам, которые доверяют мне команду с такими большими традициями», — приводит слова Луческу пресс-служба «Динамо».

Напомним, ранее Луческу 12 лет тренировал донецкий «Шахтёр», который является принципиальным соперником «Динамо».