Владелец «Спартака» Леонид Федун встретился с гендиректором клуба Шамилем Газизовым и тренерским штабом команды. В ходе общения был утвержден трансферный план, а также цели «Спартака» в новом сезоне.

«Мы согласовали трансферный план и цели на сезон-2020/2021: борьба за титулы и Лигу чемпионов, повышение операционной и бюджетной эффективности», — приводит слова Федуна «Чемпионат».

«Спартак» в прошлом розыгрыше РПЛ занял седьмое место, набрав в 30 турах набрав 39 очков. Команда не попала в еврокубки и проиграла в полуфинале Кубка России «Зениту» (1:2).