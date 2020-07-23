Бывший рулевой ЦСКА и сборной России, а ныне депутат Государственной думы Валерий Газзаев заявил, что «Спартаку» стоило бы вернуть в клуб Олега Романцева.

По словам Газзаева, Романцев — самый успешный тренер в „Спартаке“, вот кого надо приглашать.

Это человек, который писал историю. Он знает всё. И болельщики его примут с радостью», — приводит слова Газзаева «Р-Спорт».

Напомним, Романцев работал в «Спартаке» с 1989 по 2003 годах. При нем «Спартак» становился девятикратным чемпионом России.