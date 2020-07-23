Легенда киевского «Динамо» Олег Блохин дал возмущенный комментарий по поводу назначения Мирчи Луческу на пост главного тренера киевского клуба.

«Это плевок. Это мне личный плевок. Что говорил Луческу про «Динамо», про историю, про Лобановского, про всю традицию клуба. Это плевок мне в душу», — сказал Блохин.

Далее сайт «Динамо» Киев от Шурика» приводит слова Блохина, в которых он еще семь раз говорит слово «плевок». В своем высказывании Блохин не может забыть, что Луческу говорил о традициях «Динамо», Лобановского, а также заявил, что не будет болеть за «Динамо» под руководством этого специалиста.

Напомним, что ранее Луческу 12 лет возглавлял донецкий «Шахтер» — принципиальный соперник киевского «Динамо» в чемпионате Украины.