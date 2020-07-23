Руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи проанализировал фол Магомеда Оздоева на Айртоне в полуфинале Кубка России «Зенит» — «Спартак» (2:1). Данный фол, по мнению Кашшаи, получил заслуженное наказание.

По словам Кашшаи, важный момент — интенсивность движения, которая в данной ситуации средняя. Кашшаи отметил, что здесь не было со стороны Оздоева агрессивного поведения, хотя это безрассудный фол.

«Нужно рассмотреть точку контакта — она приходится на ногу. Если контакт в районе бутс, то это безрассудно. А если чуть выше на 10 см, то это красная карточка. Классическая желтая карточка, но близкая к красной», — сказал Кашшаи в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что «Зенит» обыграл «Спартак» в полуфинале Кубка России и в финале сыграет в финале Кубка России с «Химками».