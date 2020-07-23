Глава судейского департамента РФС Виктор Кашшаи оценил эпизод с падением нападающего «Спартака» Александра Соболева в полуфинале Кубка России с «Зенитом» (1:2).

Кашшаи считает, что игрок красно-белых упал не из-за контакта с рукой Вильмара Барриоса.

Кашшаи подчеркнул, что в футболе не всегда легко сказать. Кашшаи подтвердил контакт Барриоса с Соболевым, однако отметил, что нападающий «Спартака» упал, потому что споткнулся о землю.

«С разных ракурсов видно, что он просто поскользнулся. Совершенно точно, что не из-за контакта рукой он упал. Он терял равновесие и начал падать. Абсолютно поддерживаю решение арбитра», — сказал Кашшаи в эфире «Матч ТВ».

Кашшаи объяснил, что если бы кровь появилась, то контакт был более существенным, а он был достаточно легким. Руководитель пояснил, что если каждый контакт будет расцениваться как фол, то футбола не останется. ВАР нельзя использовать в каждом эпизоде, иначе это превратилось бы в видеоигру.