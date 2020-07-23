Президент «Авангарда» Максим Сушинский покинул клуб. Его должность упразднена.

Решение было принято на совете директоров омского клуба, который состоялся 23 июля.

В сообщении клуба говорится, что в связи с сокращением бюджета и оптимизацией процессов управления «Авангард» принял решил изменить организационную структуру клуба.

Количество позиций топ-менеджеров в клубе сокращено на треть, в том числе, упразднены должности президента и вице-президента.

«Руководители ключевых направлений будут подчиняться одному руководящему органу – непосредственно генеральному директору», – заявил клуб.

Напомним, что Сушинский работал на посту президента «Авангарда» с 2018 года. В прошлом сезоне-2018/19 команда вылетела в первом раунде плей-офф.