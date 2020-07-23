Ученица Евгения Плющенко демонстрирует исполнение четверного тулупа. Видео прыжка появилось в социальных сетях академии двукратного олимпийского чемпиона.

В мае 12-летняя фигуристка перебралась к Плющенко, уйдя из группы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

Тренируясь у Тутберидзе, Жилина исполняла не только четверной тулуп, но и четверной сальхов и тройной аксель.

В видео прыжка на заднем плане замечена Александра Трусова, с которой работает тренер Сергей Розанов, помогающий безопасно отрабатывать прыжки с помощью «удочки».