Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился ожиданиями от предстоящего возобновлении сезона и розыгрыше Кубка Стэнли.

По словам Овечкина, каждая команда и каждый игрок хочет продолжить сезон ради шанса на победу. Россиянин уверен, что у его команды есть хорошая возможность снова выиграть кубок — если посмотреть состав, у столичного клуба предостаточно талантливых и опытных игроков.

Овечкин ощущает себя в очень хорошей форме и говорит, что осталось только опять почувствовать шайбу и войти в ритм.

«Мы все соскучились по хоккею, по коллективу и очень долго ждали момента, когда можно вернуться. Даже не верится, что совсем скоро мы снова будем сражаться за Кубок Стэнли. Это самое восхитительное время», — цитирует Овечкина Men`s Health.

Напомним, розыгрыш Кубка Стэнли стартует в августе, в нем примут участие 24 команды вместо обычных 16.