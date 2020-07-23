Встреча за Суперкубок России состоится 7 августа на «ВЭБ-Арене» в Москве.

Как отмечает «РБ-Спорт», на встречу претендовали несколько стадионов, среди которых рассматривались «Мордовия-Арена» из Саранска и «Газпром-Арена» из Санкт-Петербурга.

Решение принималось, исходя из возможного количества болельщиков на игре. Арена ЦСКА получила право принять игру, поскольку с 1 августа в Москве можно будет заполнять трибуны на 50% от общей вместимости.

«Зенит» точно сыграет в Суперкубке как чемпион РПЛ. Еще одна команда определится позже — им станет либо «Локомотив», либо «Химки» (если обыграет «Зенит» в финале Кубка России.