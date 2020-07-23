Экс-президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал свою отставку из омского клуба.

Сушинский отметил, что решили гнать картину про заседание совета директоров, на котором не было никакого обсуждения, а просто всех поставили перед фактом.

«Разыграли какую-то картину. Можно было просто сказать, что Сушинский им не нужен», — приводит слова Сушинского Sport 24.

Напомним, что по итогам заседания совета директоров был сокращен бюджет «Авангарда» на предстоящий сезон на 24% по сравнению с сезоном-19/20. Также были упразднены позиции президента и вице-президента клуба.