Официальный твиттер московского «Спартака» саркастически отреагировал на объяснения спорных моментов главы департамента судейства РФС Виктора Кашшаи, который встал на сторону арбитров в матча с «Зенитом».

В ответ аккаунт московского клуба предложил подписчикам угадать автора высказывания по цитате, сопроводив слова Кашшаи и фотографиями и гифками, намекающими на абсурдность комментарий главы судейского департамента.

Угадай автора по цитате: «Если бы появилась кровь, то контакт был бы существенным, а тут он не был существенным». pic.twitter.com/AJABrOU6Ym — F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) July 23, 2020

Напомним, после игры «Спартак» пожаловался в судейский комитет РФС на работу судейской бригады Сергея Иванова, который якобы должен был назначать три пенальти в ворота «Зенита».

23 июля