Официальный твиттер московского «Спартака» саркастически отреагировал на объяснения спорных моментов главы департамента судейства РФС Виктора Кашшаи, который встал на сторону арбитров в матча с «Зенитом».

В ответ аккаунт московского клуба  предложил подписчикам угадать автора высказывания по цитате, сопроводив слова Кашшаи и фотографиями и гифками, намекающими на абсурдность комментарий главы судейского департамента.

Напомним, после игры «Спартак» пожаловался в судейский комитет РФС на работу судейской бригады Сергея Иванова, который якобы должен был назначать три пенальти в ворота «Зенита».

23 июля