Бывший полузащитник сборной России, «Спартак и «Зенита» Владимир Быстров оценил выступление «Спартака» в прошедшем сезоне.

Быстрова спросили — стыдно ли ему за «Спартак» и тот ответил, что стыдно.

«Нам обещали, что эта команда для борьбы за Лигу чемпионов, но все в итоге как будто из-за судей произошло, вышло так, что команде нереально бороться за ведущие места с этими футболистами, — отметил Быстров в эфире программы «Матч ТВ».

«Спартак» с 39 очками занял седьмое место в турнирной таблице РПЛ и не попал в еврокубки. Также московский клуб дошел до полуфинала Кубка России, где уступил «Зениту» (1:2).