Бойцы ММА Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов провели дуэль взглядов накануне боя на турнире АСА 107 в Сочи.

«Завтра вечером все закончится!» — подписал Исмаилов видео, опубликовав его в инстаграме.

До этого бойцы провели взвешивание: Емельяненко оказался на 22,5 кг тяжелее своего оппонента. Его вес составляет 117,1 кг. Вес Исмаилова — 94,6 кг.

Напомним, бой Емельяненко — Исмаилов должен был пройти в Москве на «ВТБ Арене» 3 апреля, однако был перенесен из-за пандемии коронавируса.