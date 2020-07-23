Бывший рулевой «Зенита» Мирча Луческу стал новым главным тренером киевского «Динамо». РПЛ не стала расширять лигу и утвердила вылет «Крыльев Советов» и «Оренбурга». Эти и другие новости дня — на Nevasport.

Экс-тренер «Зенита» Луческу возглавил киевское «Динамо»

Мирча Луческу стал главным тренером киевского «Динамо». Румынский специалист подписал контракт сроком на два сезона с возможностью продления еще на один год. Последним местом работы Луческу была сборная Турции, которую он возглавлял с 2017 по 2019 год. Ранее он 12 лет возглавлял донецкий «Шахтер», после чего один сезон был главным тренером «Зенита».

РПЛ официально подтвердила вылет «Крыльев Советов» и «Оренбурга»

Пресс-служба РПЛ сообщила, что на общем собрании клубы приняли решение не расширять число участников чемпионата России в следующем сезоне. Это означает, что элитный дивизион официально покидают «Крылья Советов» и «Оренбург». Из ФНЛ класс сильнейших пополняют «Ротор» и «Химки».

РПЛ объявила дату старта нового сезона

Российская Премьер-лига на своем официальном сайте огласила, что новый сезон элитного дивизиона стартует на уик-енд 8–9 августа. Окончательную структуру календаря должны утвердить на исполкоме Российского футбольного союза 24 июля.

Стала известна дата боя Майка Тайсона с Роем Джонсом

Американский боксер, бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон встретится на ринге с бывшим чемпионом мира в четырех весовых категориях Роем Джонсом-младшим. Как сообщает The Guardian, показательный бой состоится 12 сентября. Поединок из восьми раундов должен пройти в Калифорнии. Бой будет транслироваться по системе Pay-Per-View и в приложении Triller.

Сушинский покинул «Авангард»

Президент «Авангарда» Максим Сушинский покинул клуб. Его должность упразднена. Решение было принято на совете директоров омского клуба, который состоялся 23 июля. В сообщении клуба говорится, что в связи с сокращением бюджета и оптимизацией процессов управления «Авангард» принял решил изменить организационную структуру клуба.

ЦСКА отменил предсезонный сбор и контрольные матчи из-за коронавируса

Московский ЦСКА отменил предсезонный сбор в Нижнем Новгороде, а также отказался от двух контрольных матчей — с «Торпедо» и «Динамо». Как сообщает официальный сайт «армейцев», в план подготовки к сезону внесены коррективы. Вместо сбора в Новгороде команда останется в Москве.