Полузащитник «Краснодара» Вандерсон попал в сферу интересов «Зенита». Как отмечает «Чемпионат», петербургский клуб рассматривает вариант с переходом бразильца в летнее трансферное окно. Игроком также интересуются «Спортинг» и «Эвертон».

Напомним, Вандерсон перешёл в «Краснодар» летом 2017 года из австрийского «Ред Булл Зальцбург» за € 8 млн. В текущем сезоне 25-летний полузащитник сыграл в 21 матче РПЛ, в которых забил три года и отдал две результативные передачи. Его соглашение с «Краснодаром» действует еще два года. Вандерсон помог «Краснодару» пробиться в квалификацию Лиги чемпионов.