Новичок «Зенита» американский защитник Кей Си Риверс рассказал о своих ожиданиях от предстоящего сезона в клубе.

Риверс заметил, что у «Зенита» очень крепкая и амбициозная команда, одержавшая несколько знатных побед в Евролиге. Баскетболист видел подписания «Зенита», поэтому считает состав очень конкурентоспособным.

Риверс отметил, что во всех своих командах он ставил цель выиграть титул и прикладывал для этого максимум усилий.

Просто у меня ДНК победителя. При этом могу сказать, что доволен своей карьерой, но я до сих пор голоден до побед. Хочу принести первый титул своей новой команде», — приводит слова Риверса «Известия».

Прошлый сезон 33-летний защитник отыграл в литовском «Жальгирисе», в среднем набирая 9,3 очка, 1,5 подбора и 1,1 передачи.