Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев считает, что «Зенит» не отдаст титул в ближайших сезонах и продолжит побеждать на внутреннем уровне.

Аленичев сомневается, что Спартак», «Локомотив», ЦСКА, «Краснодар» станут совершать такие дорогие покупки, как могли позволить себе петербуржцы.

«Считаю, что мы получили команду-династию, гегемона на несколько лет вперед. В ближайшие года три «Зенит» вряд ли отдаст кому-то титул», — приводит слова Аленичева «Спорт-Экспресс».

Аленичев отметил, что «Зенит» сохранит и усилит свой состав и при своей нынешней сыгранности, с учетом новичков, вновь окажется на вершине.

Напомним, «Зенит» одержал победу в РПЛ, опередив ближайшего преследователя на 15 очков.