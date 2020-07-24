Теннисные ассоциации ATP и WTA отменили турниры, которые должны был пройти в Китае осенью 2020 года. Решение принято в связи указанием Главного управления спорта Китая, который постановил, что до конца года нельзя проводить любые международные спортивные соревнования из-за коронавируса.

Как сообщают пресс-службы ATP и WTA, отменены турниры ATP 500 в Чэнду и Чжухае, ATP 500 в Пекине, «Мастерс» ATP в Шанхае, турниры International WTA в Наньчане и Гуанчжоу, турниры WTA Premier в Чжэньчжоу, Ухани, Пекине, итоговый турнир WTA в Шэньчжэне, малый итоговый турнир WTA в Чжухае..

Исполнительный директор WTA Стив Саймон сообщил, в организации крайне разочарованы тем, что турниры мирового уровня в Китае не состоятся в этом году и постараются вернуться в Китай в следующем сезоне.

Отметим, что сезон WTA возобновится 3 августа на турнире в Палермо, а сезон ATP — 14 августа в Вашингтоне.