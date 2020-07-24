РФС объявил судейские назначения на финальный матч Кубка России между «Зенитом» и «Химками». Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым.

В роли его ассистентов выступят Дмитрий Мосякин и Дмитрий Березнев. Резервным судьей назначен Алексей Матюнин, резервный ассистент судьи — Константин Шаламберидзе. Арбитр на VAR — Михаил Вилков, AVAR — Алексей Стипиди.

Напомним, финал Кубка России будет проходить в субботу, 25 июля, в Екатеринбурге. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. На пути к финалу «Зенит» выбил из борьбы «Енисей», «Томь», «Ахмат» и «Спартак». «Химки» оказались сильнее «Рубина», «Оренбурга», «Торпедо» и «Урала».