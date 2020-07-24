Тренер мужской сборной России по биатлону Максим Максимов оценил условия на базе в Рыбинске, где биатлонисты проводят второй предсезонный сбор.

«Здесь хороший стадион, никаких противоречий здесь нет. Хорошая трасса, замечательное стрельбище. Достойные условия, чтобы заниматься стрелковой подготовкой. В этот период Рыбинск также нам подходит и по рельефу, и по стрельбищу», — сказал Максимов, слова которого приводит РИА «Новости».

Специалист добавил, что стрельбище хорошо функционирует, на нем также есть электронные установки. Сейчас Рыбинск не имеет лицензии для проведения соревнований Кубка IBU и Кубка мира, однако, по мнению Максимова, оно может быть получено.

Напомним, первый тренировочный сбор мужская российская команда также проводила в Рыбинске. Женская сборная тренировалась в Ижевске, а с 1 августа начнет работу в Сочи.