Бывший чемпион мира по боксу россиянин Мурат Гассиев поделился мнением о возможных поединках британцев Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

Ранее спортсмены договорились о проведении двух боев, которые запланированы на 2021 год. Первый поединок станет объединительным, а во втором проигравший получит право на реванш.

Гассиев уверен, что Фьюри будет фаворитом обеих встреч, как это было и в поединке против Деонтея Уайлдера.

«10 боёв из 10 Фьюри будет их выносить. Тайсон просто хорош. Думаю, Джошуа он переиграет одной левой, даже правую не будет включать. Это моё мнение, каждый думает по-разному», — сказал Гассиев, слова которого приводит слова Sports.ru.