Московский «Локомотив» затроллил «Спартак» за непопадание в еврокубки по итогам сезона-2019/20, сообщает Москва.ру.

«Красно-белые» решили пошутить над «железнодорожниками» на тему возможного взлома их аккаунта в «Твиттере», так как «Локомотив» не публиковал посты с 15 июля. Когда «Спартак» опубликовал высказывание Виктора Кашшаи, в комментариях спросили: «Вас там не взломали?». «Красно-белые» ответили: «По взломам — к «Локомотиву», у нас все красиво».

«Железнодорожники» отреагировали на эту шутку и написали: «Лучше 9 дней без Twitter, чем год без еврокубков».

Напомним, «Локомотив» по итогам сезона занял второе место и вышел в Лигу чемпионов. «Спартак» стал седьмым и остался без еврокубков.