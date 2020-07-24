Российская фигуристка Мария Сотскова, недавно объявившая о завершении карьеры, рассказала, какую роль для спортсмена играет поддержка близких.

По словам Сотсковой, не все понимают, сколько людей и труда стоит за достижениями спортсмена. Она подчеркнула, что всегда с любовью относилась к фигурному катанию, однако ответственность возрастала в соответствии с уровнем соревнований, а вокруг стали появляться факторы, способные расшатать психику.

Сотскова призналась, что до Олимпийских игр не видела другой жизни и думала только о спорте, засыпала и просыпалась с мыслями о медалях.

«Любому спортсмену необходима поддержка и помощь близких людей. Но пока ты сам не проанализируешь и не осознаешь всю реальность, окружающую тебя, справиться будет достаточно сложно. Мне повезло, со мной были люди, которые не давали мне усомниться в себе», — написала Сотскова на своей странице в «Инстаграме».