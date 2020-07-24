Бывший футболист Дмитрий Аленичев отреагировал на то, что петербургский «Зенит» обвиняют в работе с судьями.

Он отметил, что в летний период чемпионата России руководители многих клубов пожаловались, что судьи слишком благосклонны к «Зениту».

«Так вот тем, кто делает такие заявления, нужно покопаться в себе. Что мешает побеждать и набирать очки? А постоянная критика в адрес рефери способна сыграть и негативную роль, как это случилось, например, со «Спартаком», — считает Аленичев, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Он подчеркнул, что «Зенит» оторвался от второго места на 15 очков, а от «Спартака» — на целых 33.

Напомним, подопечные Сергея Семака досрочно гарантировали себе победу в чемпионате России после 26-го тура. «Зенит» завоевал трофей второй раз подряд.