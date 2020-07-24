Своим мнением о предстоящем финале Кубка России, в котором сыграют «Зенит» и «Химки», с Nevasport делится бывший главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт.

Специалист считает, что у подмосковной команды очень мало шансов, по большому счету, их нет никаких.

«Это кубок, правда. Многое будет зависеть от того, как «Зенит» настроится на этот матч. Других вариантов нет. «Химки» могут взять только насыщенной обороной, единоборствами, борьбой и контратаками. Но для этого надо, чтобы «Зенит» вышел расхлябанным», — отмечает Рапопорт.

Однако с учетом формы «Зенита» в последних матчах — это выглядит невозможным. Рапопорт считает, что в последних играх «Зенит» выглядел очень уверенно, даже, когда уже стало понятно, что команда Семака стала чемпионом.

«Я думаю, что «Химки» и так добились супер результата. Хотя надо знать характер Юрана, причем, здесь он показал себя, помимо характера, еще и неплохим тактиком. Конечно, «Зениту» нужно быть очень мобилизованным, очень внимательным, аккуратным — чтобы никакой недооценки и близко бы не было. Надежда «Химок» только одна — что «Зенит» их недооценит. Шанс «Химок» только в отсутствии мобилизации «Зенита», — уверен Рапопорт.

Рапопорт оценивает «Химки», как опытную команду, в которой играют грамотные, но уже возрастные футболисты.

«Я наблюдал «Химки» в ФНЛ и футболистов многих знаю. Некоторые игроки уже побывали в РПЛ. В своих предыдущих клуба они не были лидерами, достаточно средние футболисты, но опытные и грамотные. Не думаю, что они напугаются игры с «Зенитом», — отмечает Рапопорт.

Рапопорта удивляет, почему многие говорят, что выход «Химок» в финал Кубка — это работа Андрея Талалаева.

«Не вижу заслуги Талалаева, учитывая, что команду он покинул еще зимой. Да, он собирал многих игроков — в этом заслуга есть. Но с этими футболистами нужно было пройти период тяжелейшего большого перерыва, готовить их в марте, готовит к играм Кубка. Одна игра с «Торпедо» чего стоит, когда добились крупной победы. Если говорить о заслугах, то процентов 70 — это за Юрана, процентов 30 можно оставить на Талалаева, к которому я отношусь с уважением. Но все-таки он эту команду покинул. Ведь почему он ушел — ему сказали, что не будет финансирования. А пришел Юран, который на тех же условиях, с таким же уровнем «бедности» сумел эту же команду настроить, мобилизовать и добиться максимального результата, попав в Премьер-Лигу и в финал Кубка. За Юрана бывает несколько обидно, когда я слышу, что это команда Талалаева», — подчеркнул Рапопорт.

Матч «Зенит» — «Химки» пройдет 25 июля в Екатеринбурге. Начало в 16.25 по московскому времени.