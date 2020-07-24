17-летняя филиппинская футболистка Алиана Батиста скончалась после заражения коронавирусом, сообщает Rappler.

Источник утверждает, что на протяжении нескольких месяцев спортсменка страдала из-за острого рассеянного энцефаломиелита. Заражение коронавирусом усугубило ситуацию, спасти жизнь футболистки не удалось.

Футбольная федерация Филиппин выразила соболезнования семье и друзьям Батисты.

Алиана является воспитанницей футбольной школы Мириам, она играла на позиции защитника и имела хорошие перспективы выхода на профессиональный уровень.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Ухане (Китай) в декабре 2019 года. По последним данным общее число зараженных по всему миру превышает 15 миллионов, свыше 630 тысяч человек погибли, более 9 миллионов — выздоровели.