Российский биатлонист Александр Логинов планирует в августе провести тренировочный сбор в Сочи.

Спортсмен пропустил первый централизованный сбор национальной команды, сейчас он тренируется в Заводоуковске вместе со сборной Тюменской области.

Как сообщил Максим Кугаевский, сбор в Заводоуковске завершится 29 июля, затем Логинов вернется домой в Саратов.

«В августе он планирует поехать на сбор в Сочи. Готовиться будет по отработанной годами программе», – приводит слова Кугаевского ТАСС.

Напомним, с 1 августа в Сочи будет тренироваться женская сборная России по биатлону в составе 7-8 человек.