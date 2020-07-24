Олимпийский чемпион по вольной борьбу Александр Иваницкий пропал в Подмосковье. Как сообщил его сын Владимир, водолазные группы ищут его уже второй день.

«Папы нет уже третий день, видимо, случилось несчастье. Он ушел за грибами, как обычно. Что-то, возможно, случилось, когда он переходил речку. Потому что корзину, в которую он, как всегда, сложил вещи, прибило к тому берегу. Возможно, он утонул. Водолазные группы работают второй день», — сказал Владимир Иваницкий, слова которого приводит РИА «Новости».

Напомним, ранее областной главк МВД сообщил о поиске 82-летнего пенсионера, который ушел из дома 22 июля и не вернулся. В релизе не указывалась личность пропавшего, однако РИА «Новости» сообщило, что речь идет об олимпийском чемпионе.

Иваницкий завоевал золото Олимпийских игр 1964 года. В последствии он много лет руководил главной редакцией спортивных программ Гостелерадио СССР.