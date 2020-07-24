Пилот Формулы-1 Себастьян Феттель, выступающий за «Феррари», сообщил, что не хочет, чтобы Льюис Хэмилтон превзошел Михаэля Шумахера по числу чемпионских титулов.

Напомним, Шумахер остается самыми титулованным гонщиком Формулы-1, он является семикратным чемпионом мира. У Хэмилтона на данный момент на один титул меньше.

«Я надеялся, что мне удастся отнять несколько чемпионств у Льюиса, чтобы тот рекорд Михаэля остался непревзойдённым. Конечно, я и сам хотел добиться успеха, даже большего, чем добился Шумахер», — сказал Феттель, слова которого приводит GP Blog.

Напомним, после трех этапов Гран-при сезона-2020 Хэмилтон возглавляет личный зачет пилотов. Феттель идет на десятом месте.