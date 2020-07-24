Российский голкипер Сергей Рыжиков, покинувший «Крылья Советов» по истечении контракта, не собирается завершать карьеру, сообщил его агент Алексей Сафонов.

«Сергей будет продолжать карьеру, он не хочет заканчивать. Сейчас ищем варианты для него. Мы не летаем в облаках и понимаем, что для многих клубов возраст вратаря, а не его мастерство, становится проблемой», — сказал Сафонов, слова которого приводит Sport24.

Агент отметил, что клуба РПЛ пока не проявляли серьезного интереса к вратарю. Если он не найдет варианты в России, то будут рассмотрены иностранные клубы.

Напомним, в минувшем сезоне чемпионата России Рыжиков отыграл 19 матчей, шесть из которых провел на ноль. Волжский клуб занял 15-е место в турнирной таблице и вылетел в ФНЛ.

Рыжиков защищал цвета «Крыльев Советов» с сезона-2018/19.