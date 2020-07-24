Тренер вратарей ЦСКА Сергей Наумов поделился мнением о ситуации с голкиперами команды перед стартом нового сезона.

Наумов отметил, что Ларс Юханссон знает, как себя готовить, так как уже не первый год играет за ЦСКА. Что касается новичка Александра Шарыченкова, ему предстоит пройти адаптацию и привыкнуть к новым требованиям и на льду, и в зале.

Тренер подчеркнул, что зацикливаться на этом не нужно, так как это рабочая ситуация.

«После предсезонной подготовки можно будет понять, на какой уровень ты способен вывести этих ребят. Это важно. У нас два вратаря и, если быть честным с хоккеистами, то перед стартом сезона они все равны», — приводит слова Наумова сайт ЦСКА.

Напомним, голкипер Илья Сорокин, выступавший за армейцев в прошлом сезоне, подписал контракт с «Нью-Йорк Айлендерс».