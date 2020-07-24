Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов отреагировал на слухи о том, что устроил дебош в самолете.

Спортсмен записал видео, в котором опроверг данную информацию, назвав ее ложью.

«Если бы я нарушал правила, или дебоширил в самолёте, или был в каком-то не том состоянии, меня бы сняли с самолёта, или по прилёте в аэропорту ждала бы полиция. Этого не произошло, значит, это всё враньё», — сказал Тарасов на видео, опубликованном в его «Инстаграме».

Напомним, ранее один из пассажиров рейса Казань — Москва заявил, что компания, в которой находились Тарасов и Николай Поярков, развязно вели себя в самолете, распивали спиртные напитки и мешали остальным пассажирам.

Напомним, контракт Тарасова с «Рубином» действовал до завершения сезона. В последнем матче, который состоялся 22 июля, «Рубин» проиграл «Спартаку».