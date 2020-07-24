Российский футбольный союз (РФС) огласил даты трансферных окон в новом сезоне. В пятницу, 24 июля, состоялось очередное заседание Союза, оно проходило в режиме видеоконференции.

РФС утвердил следующие даты регистрационных периодов: летнее трансферное окно — 26 июля 2020 года — 17 октября 2020 года; зимнее — 29 января 2021 года — 25 февраля 2021 года.

Напомним, ранее РФС утвердил структуру календаря на сезон-2020/21. Первым матчем станет Суперкубок России, который пройдет в Москве 7 августа. Первый тур РПЛ стартует 8-9 августа. В течение августа будут сыграны шесть туров, затем РПЛ сделает паузу на международные матчи. Первые два тура пройдут в недельном цикле, затем добавятся матчи в середине недели.