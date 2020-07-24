Защитник ЦСКА Седрик Гогуа может перейти в другой клуб на правах аренды.

Как сообщает Sport24, футболист получил предложение вернуться в «Тамбов», однако ответил отказом. Возможно, что во время летнего трансферного окна защитник перейдет в другую российскую команду.

Гогуа присоединился к ЦСКА в 2019-м году. В минувшем сезоне он отыграл девять матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых стал автором трех голов и отдал три результативные передачи.

Ранее Седрик выступал за «Тамбов», вторую команду «Кайрата», сербский «Партизан» и финский «СИК».

ЦСКА по итогам сезона-2019/20 занял четвертое место в турнирной таблице и получил право сыграть в Лиге Европы.