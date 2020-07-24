Nevasport собрал все ошибки судей в играх с «Зенитом», который случились в минувшем сезоне. Оказалось, что в пользу соперников «Зенита» арбитры ошибались чаще, чем пользу команды из Петербурга. В ряде матчей судьям не помог VAR, который в первой части сезона был не на всех играх с участием «Зенита».

Ошибки в пользу «Зенита»

3 тур – Сергей Карасев в матче «Оренбург» — «Зенит» (0:2)

На 54-й минуте москвич назначил пенальти за игру рукой Козлова, хотя мяч попал в руку, которая была прижата к корпусу. После игры Карасев признал свою ошибку.

На 83-й минуте Карасев дал еще один повод на недовольство игроками «Оренбурга». После штрафного мяч попал в руку полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, который находился в штрафной площадке, но Карасев не указал на точку, хотя рука была в неестественном положении.

9 тур – Зенит — Арсенал (3:1)

Арбитр Кукуян не назначил пенальти, поставив вместо точки штрафной удар в ворота «Зенита». Повтор показывает, что нарушение было внутри штрафной площади.

15 тур – Михаил Вилков в матче «Зенит» — ЦСКА (1:1)

На 7-й минуте грубый фол Азмуна на Облякове не был расценен на красную карточку. Не вмешался и арбитр VAR Виталий Мешков.

23 тур – Сергей Иванов в матче ЦСКА – «Зенит» (0:4)

На 93-й минут минуте арбитр решил, что защитник Дивеев сыграл рукой в своей штрафной площади. На повторах видно, что Дивеев падает под соперника, рука в этот момент прижимается к корпусу

Ошибки в пользу соперников «Зенита»

6 тур – Алексей Матюнин в матче «Зенит» — «Ахмат» (0:0)

В первом тайме арбитр ошибочно не засчитывает гол Зенита и удаляет защитника «Ахмата» Уциева, остановив игру (свисток в пользу провинившегося).

На 55-й минуте ассистент рефери ошибочно определяет офсайд у забивающего гол Ригони (VAR на матче нет, ошибка не исправляется)

На 65-й минуте Матюнин не назначает пенальти за игру рукой Швеца.

8 тур – Виталий Мешков в матче «Спартак» — «Зенит» (0:1)

Арбитр не показал вторую желтую карточку Айртону на 26-й минуте. VAR такие эпизоды не смотрит.

9 тур – Павел Кукуян в матче «Зенит» — «Арсенал» (3:1)

Судья не назначил пенальти в ворота туляков за нарушение Григалавы на Дриусси на 9-й минуте матча.

11 тур – Михаил Вилков в матче «Локомотив» — «Зенит» (1:0)

Первая минута: рефери Вилков не назначил пенальти за фол Крыховяка на Оздоеве. VAR не исправил ошибку арбитра, не посмотрев эпизод.

16 тур – Алексей Еськов в матче «Арсенал» — «Зенит» (0:1)

Арбитр не удалил полузащитника Сергея Ткачева за грубый удар сзади шипами Юрия Жиркова на 69-й минуте.

21 тур – Алексей Сухой в матче «Зенит» -«Уфа» (0:0)

Рефери не поставил пенальти на 57-й минуте, не зафиксировав фол Карпа, который наступил шипами на ногу Оздоева.

23 тур – Сергей Иванов в матче ЦСКА – «Зенит» (0:4)

На 73-й минуте Иванов не удалил защитника Дивеева, не став показывать ему вторую желтую карточку.

28 тур – «Ахмат» – «Зенит» (1:1)

На 86-й минуте Вилков не стал удалять полузащитника Исмаэла, который прямой ногой ударил Оздоева. Ранее Вилков показал вторую желтую карточку Эмильяно Ригони за непреднамеренное касание Дениса Глушакова.

Итог:

Ошибки судей в пользу «Зенита» – 5 кейсов

Ошибки судей в пользу соперников «Зенита» – 10 кейсов

Вывод:

«Зенит» действительно не работает с судьями, которые ошибаются против клуба из Санкт-Петербурга чаще, чем в его пользу.