Главный тренер «Локомотива» Марко Николич провел переговоры с нападающим Александром Кокориным на тему возможного перехода игрока в столичный клуб.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации издания, стороны остались довольны тем, как прошла беседа.

Напомним, Кокорин является игроком «Зенита», концовку сезона он провел в «Сочи» на правах аренды. С 1 августа футболист станет свободным агентом. Согласно информации СМИ, интерес к нему проявляют «Зенит», «Сочи», «Рубин» и три столичных клуба — «Локомотив», «Динамо» и «Спартак».

Кокорин отыграл за «Сочи» десять матчей, в которых стал автором семи мячей.