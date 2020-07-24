Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился мыслями о соперничестве с иранским форвардом Сердаром Азмуном. В минувшем сезоне оба футболиста забили по 17 голов.

«Борьба с Азмуном была интересной. У обоих в итоге по 17 голов: ничья — справедливый результат. Я очень рад за Сердара. Очень круто, что он есть в нашей команде. С ним «Зенит» точно сильнее!» — заявил Дзюба, слова которого приводит «Матч ТВ».

Футболист признался, что не расстроился бы, если б Азмун полетел в Ростов на матч 30-го тура РПЛ, а он — нет. При этом Дзюба отметил, что хотел бы забить 18 голов и побить собственный рекорд.

«В свое время в «Ростове» у меня было 17 голов в чемпионате. Но самое главное, что мы стали чемпионами и обыграли в полуфинале Кубка «Спартак», — сказал Артем.

Напомним, «Зенит» досрочно одержал победу в чемпионате России, в 26-м туре обыграв «Краснодар».