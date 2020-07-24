Нападающий «Янг Бойз» Жан-Пьер Нсаме входит в сферу интересов московского «Локомотива».

По информации «Спорт-Экспресса», «железнодорожники» могут приобрести форварда в том случае, если им не удастся оформить трансфер нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

В минувшем сезоне 27-летний Нсаме отыграл 40 матчей в различных турнирах и стал автором 35 голов. Также футболист провел одну встречу за сборную Камеруна. В декабре прошлого года игроком интересовался «Краснодар».

Напомним, ранее появилась информация, что главный тренер «Локомотива» Марко Николич провел переговоры с Кокориным. Игрок провел вторую часть сезона в «Сочи» на правах аренды, с 1 августа он станет свободным агентом.