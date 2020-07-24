Петербургский «Зенит» с 27 июля начнет подготовку к сезону. Как сообщает официальный сайт клуба, все волейболисты успешно прошли медицинский осмотр.

Легионер команды Ореол Камехо успел присоединиться к партнерам. Доигровщик Егор Клюка после медосмотра отметил, что волейболистам удастся быстро вернуть былую форму. При этом он признал, что после длительной паузы испытывает странные ощущения.

Напомним, старт нового сезона в чемпионате России по волейболу запланирован на середину октября. В прошлом году победителем был объявлен «Локомотив», регулярный сезон был сыгран не полностью.