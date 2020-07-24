Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен в ближайшее время станет игроком «Зенита», утверждает The Times.

По данным источника, «сине-бело-голубые» заплатят за 31-летнего хорвата 10,9 миллиона фунтов. Goal.com пишет, что сделка будет оформлена только после того, как «Ливерпуль» отыграет последний матч в сезоне против «Ньюкасла», запланированный на воскресенье.

Напомним, действующий контракт Ловрена с клубом рассчитан до 2021 года, если защитник никуда не уйдет в летнее трансферное окно, то «Ливерпуль» может продлить с ним соглашение еще на сезон. Однако ранее СМИ сообщали, что «Зенит» уже согласовал контракт с игроком.