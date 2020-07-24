Российский Футбольный Союз планирует внести изменения в регламент из-за ситуации с ФК «Химки»: клуб очень долго определялся, в какой лиге команда будет играть в следующем сезоне — в РПЛ или ФНЛ.

Мысли по этому поводу высказал президент РФС Александр Дюков, чьи слова цитирует портал Sport24.

«9 июля «Химки» отправили письмо о своем желании войти в РПЛ и подготовили пакет документов. Но «Химки» добавили определенной нервозности. С этим надо что-то делать в будущем», — заявил Дюков.

Заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев отметил, что во всех регламентах сезона будет выделен специальный временной отрезок. «У клубов будет семь дней, чтобы сделать выбор, в каком турнире играть — либо после процедуры лицензирования, либо после окончания сезона», — подчеркнул Рогачев.